Український шеф-кухар та учасник кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону Віктор Шайдецький поділився з шанувальниками рецептом холодного супу зі спаржі, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Холодний суп зі спаржі – це незвичайна перша страва. До її складу входять такі продукти, як сироп агави та сир страчатела. Приготувавши таку страву вдома, ви здивуєте своїми кулінарними вміннями гостей та родичів.

Рецепт холодного супу зі спаржі

Інгредієнти:

– 1 кг спаржі (декілька штук залишіть для декору);

– 50 г оливкової олії;

– 200 г вершків 30%;

– 200 г шпинату;

– 800 г овочевого бульйону;

– чорний мелений перець на ваш смак;

– сіль на ваш смак.

Для страчатели:

– 250 г моцарели;

– 70 г вершків 30%.