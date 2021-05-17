Выпечка может быть вкусной и полезной, даже если в ней нет привычных нам ингредиентов для десерта: сливочного масла, яиц или коровьих сливок.

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Для приготовления вкусного лимонного тарта вам потребуется минимум усилий и немного времени. Веганский тарт влюбит вас с первого кусочка!

Рецепт веганского лимонного тарта

Ингредиенты для основы:

– 190 г муки;

– 40 г сахарной пудры;

– 100 г веганского масла;

– 30 г растительного молока (миндального).

Для крема:

– 300 г растительного молока (миндального);

– 200 мл кокосового молока из банки;

– 2 ст. л лимонной цедры;

– сок двух лимонов;

– 20 г кукурузного крахмала;

– 5 г агар-агара;

– 5 ст. л сахарной пудры;

– 5 капель желтого пищевого красителя.