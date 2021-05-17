Выпечка может быть вкусной и полезной, даже если в ней нет привычных нам ингредиентов для десерта: сливочного масла, яиц или коровьих сливок.
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Для приготовления вкусного лимонного тарта вам потребуется минимум усилий и немного времени. Веганский тарт влюбит вас с первого кусочка!
Рецепт веганского лимонного тарта
- Для приготовления основы тарта смешайте масло с сахарной пудрой. В готовую массу просейте через сито муку и влейте миндальное молоко. Замесите однородное тесто.
- Сформируйте из теста шар, заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник отдохнуть на несколько часов.
- Охлажденное тесто раскатайте в тонкий пласт, переложите на противень предварительно смазанный маслом и срежьте лишние бортики. Опять отправьте тесто в форме в холодильник на 30 минут.
- Разогрейте духовку до 150 градусов.
- Сделайте на тесте дырочки вилкой, чтобы при выпечке оно не поднялось.
- Выпекайте корж для тарта 45 – 60 минут до готовности.
- Для приготовления лимонного крема нагрейте в кастрюле кокосовое молоко.
- В отдельной миске смешайте кукурузный крахмал, агар-агар, сахарную пудру и растительное молоко.
- Добавьте в кастрюлю полученную смесь, лимонный сок, цедру и варите крем до сгущения на маленьком огне.
- Добавьте к крему краситель, перемешайте и снимите с огня.
- Процедите крем через сито, чтобы избавиться от цедры лимона.
- Вылейте крем на основу для тарта и оставьте выпечку охлаждаться при комнатной температуре на 30 минут.
- Охлажденный лимонный тарт отправьте в холодильник на 3 – 4 часа. Выпечка готова. Приятного аппетита!