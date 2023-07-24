Раз-два и готово: элементарный летний торт без выпечки
24 июля 2023, 13:37Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Летом не хочется долго готовить на кухне, особенно, если речь идет о выпекании сладких тортов. У нас есть рецепт холодного сырника без выпечки.
Что может быть лучше шоколада, печенья и сладостей? Правильно – торт из сладостей! А приготовить его очень просто, ведь для этого даже не нужно использовать духовку.
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Рецепт холодного сырника без выпечки
- Время: 14 часов
- Порции: 8 – 10
– 300 граммов крекера;
– 100 граммов сливочного масла;
– 1,5 ложки какао;
– плитка шоколада;
– 900 граммов крем-сыра комнатной температуры;
– 150 граммов сахарной пудры;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 250 граммов жирных сливок 33%;
– 5 граммов желатина;
– 20 граммов воды;
_ 250 граммов молочного шоколада;
– 150 граммов сливок для ганаша;
– 30 граммов воздушных рисовых шариков.
Приготовление:
- Крекеры измельчаем до крошек и смешиваем с какао и растопленным сливочным маслом.
- Заблаговременно отдельно замачиваем желатин в прохладной воде.
- Выкладываем куски шоколада по бортикам формы, а на дно засыпаем крекерную массу, прессуя ее стаканом. Ставим основание в морозильную камеру на 15 минут.
- Смешиваем крем-творог, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки, постоянно перемешивая массу до однородности.
- Растапливаем желатин и добавляем в него незначительное количество творожной массы. Перемешиваем и вливаем смесь в общую массу крем-сыра.
- Достаем форму и вливаем творожную массу внутрь. Ставим торт в морозилку на 15 минут.
- По прохождению времени смешиваем шоколад с горячими сливками и шарами. Заливаем массой торт сверху и ставим в холодильник на 12 часов.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашнюю колбасу из курятины.