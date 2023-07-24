Приготовить докторскую колбасу просто, она получается однородной консистенции, нежная и невероятно вкусная. Такой вкуснятины можно добавлять в салаты, готовить бутерброды или сэндвичи.

Читайте также "Легко!" на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами

К основному рецепту колбасы можно добавлять фисташки, коровьи сливки, творог. Так она будет менять вкус и по-новому.

Рецепт домашней докторской колбасы

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 800 граммов куриного мяса без кожи или куриная тушка;

– 1 морковь;

– 1 репчатый лук;

– лавровый лист;

– 40 граммов желатина;

– соль;

– черный молотый перец;

– свекольный сок.

Приготовление:

Выкладываем все ингредиенты в кастрюлю: лук, морковь, курятину и специи, заливаем водой и варим на умеренном огне 1,5 часа.

Достаем курицу, увариваем оставшийся бульон еще часок.

Разбираем курицу, добавляем специи (перец, кориандр, чеснок сухой, мускатный орех и чуть-чуть чили). Добавляем 20 – 30 г свекловичного сока (для цвета).

Смешиваем 400 грамм бульона (горячего) и 40 грамм желатина. И тоже добавляем к курице.

Все взбиваем блендером 5 – 7 минут.

Разливаем в форму и кладем в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить летний вариант салат оливье.