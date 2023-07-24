Приготовить докторскую колбасу просто, она получается однородной консистенции, нежная и невероятно вкусная. Такой вкуснятины можно добавлять в салаты, готовить бутерброды или сэндвичи.

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К основному рецепту колбасы можно добавлять фисташки, коровьи сливки, творог. Так она будет менять вкус и по-новому.

Рецепт домашней докторской колбасы

  • Время: 2 часа
  • Порции: 8 – 10

Приготовление:

  • Выкладываем все ингредиенты в кастрюлю: лук, морковь, курятину и специи, заливаем водой и варим на умеренном огне 1,5 часа.
  • Достаем курицу, увариваем оставшийся бульон еще часок.
  • Разбираем курицу, добавляем специи (перец, кориандр, чеснок сухой, мускатный орех и чуть-чуть чили). Добавляем 20 – 30 г свекловичного сока (для цвета).
  • Смешиваем 400 грамм бульона (горячего) и 40 грамм желатина. И тоже добавляем к курице.
  • Все взбиваем блендером 5 – 7 минут.
  • Разливаем в форму и кладем в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!