Що може бути краще за шоколад, печиво та солодощі? Правильно – торт з солодощів! А приготувати його надзвичайно просто, адже для цього навіть не потрібно використовувати духовку.
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Рецепт холодного сирника без випічки
- Час: 14 годин
- Порції: 8 – 10
Приготування:
- Крекери подрібнюємо до крихт і змішуємо з какао та розтопленим вершковим маслом.
- Завчасно окремо замочуємо желатин в холодній воді.
- Викладаємо шматки шоколаду по бортиках форми, а на дно засипаємо крекерну масу, пресуючи її склянкою. Ставимо основу в морозильну камеру на 15 хвилин.
- Змішуємо крем-сир, цукрову пудру, ванільний цукор та вершки, постійно перемішуючи масу до однорідності.
- Розтоплюємо желатин та додаємо до нього незначну кількість сирної маси. Перемішуємо та вливаємо суміш до загальної маси крем-сиру.
- Дістаємо форму і вливаємо сирну масу всередину. Ставимо торт в морозилку на 15 хвилин.
- По проходженню часу змішуємо шоколад з гарячими вершками та повітряними кульками. Заливаємо масою торт зверху та ставимо в холодильник на 12 годин.
Смачного!