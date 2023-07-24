Що може бути краще за шоколад, печиво та солодощі? Правильно – торт з солодощів! А приготувати його надзвичайно просто, адже для цього навіть не потрібно використовувати духовку.

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Рецепт холодного сирника без випічки

Час: 14 годин

14 годин Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 300 грамів крекера;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1,5 ложки какао;

– плитка шоколаду;

– 900 грамів крем-сиру кімнатної температури;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 250 грамів жирних вершків 33%;

– 5 грамів желатину;

– 20 грамів води;

_ 250 грамів молочного шоколаду;

– 150 грамів вершків для ганаша;

– 30 грамів повітряних рисових кульок.

Приготування:

Крекери подрібнюємо до крихт і змішуємо з какао та розтопленим вершковим маслом.

Завчасно окремо замочуємо желатин в холодній воді.

Викладаємо шматки шоколаду по бортиках форми, а на дно засипаємо крекерну масу, пресуючи її склянкою. Ставимо основу в морозильну камеру на 15 хвилин.

Змішуємо крем-сир, цукрову пудру, ванільний цукор та вершки, постійно перемішуючи масу до однорідності.

Розтоплюємо желатин та додаємо до нього незначну кількість сирної маси. Перемішуємо та вливаємо суміш до загальної маси крем-сиру.

Дістаємо форму і вливаємо сирну масу всередину. Ставимо торт в морозилку на 15 хвилин.

По проходженню часу змішуємо шоколад з гарячими вершками та повітряними кульками. Заливаємо масою торт зверху та ставимо в холодильник на 12 годин.

Смачного!

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