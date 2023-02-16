Из-за веерных отключений света не всегда есть возможность приготовить что-то вкусное в духовке, особенно когда речь идет об выпечке.
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Мы предлагаем попробовать холодный чизкейк, а чтобы завершить его вкус, добавьте вишню. Рецепт сладкого торта прост, легок и с ним у вас не возникнет сложности.
Рецепт холодного чизкейка с вишней
- Время: 6 часов
- Порции: 6
Приготовление:
- Подготовьте круглую форму диаметром 22 сантиметра.
- Измельчаем печенье в блендере. Растапливаем масло в микроволновке или в сотейнике.
- Смешиваем печенье с маслом. Выкладываем печенье в форму и распределяем по дну, выравниваем стаканом или ложкой. Ставим в холодильник на 20 – 30 минут.
- Желатин заливаем прохладной водой и оставляем набухать на 10 минут.
- Выжимаем сок лимона или лайма, смешиваем его со сливочным творогом, сливками и сахарной пудрой до однородной консистенции. Взбиваем с помощью миксера или блендера до мягких пиков.
- Далее растапливаем желатин в микроволновке или на водяной бане. Перемешиваем смесь до полного растворения желатина и комочков в нем.
- Добавляем в желатин несколько ложек сырной массы и перемешиваем. И смешиваем с помощью венчика желатин с основной творожной начинкой.
- Выкладываем творожную начинку в форму с печеньем и распределяем равномерно по поверхности. Отправляем в холодильник на 2 – 3 часа.
- Вишню кладем в кастрюлю с толстым дном и ждем пока растает. Добавляем сахар, перемешиваем до его растворения. Всыпаем крахмал и мешаем до загущения массы.
- Убираем из огня, перекладываем в другую посуду и накрываем пленкой в контакт.
- Когда вишня полностью остыла, выкладываем ее на чизкейк, выравниваем и ставим в холодильник на 1 – 2 часа.
Приятного аппетита!