Через віялові відключення світла не завжди є можливість приготувати щось смачне в духовці, особливо коли мова йде про випічку.

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Ми пропонуємо спробувати холодний чизкейк, а щоб довершити його смак, додайте вишню. Рецепт солодкого торта простий, легкий та з ним у вас не виникнуть труднощі.

Рецепт холодного чизкейка з вишнею

  • Час: 6 годин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Підготуйте круглу форму діаметром 22 сантиметри.
  • Подрібнюємо печиво в блендері. Розтоплюємо масло в мікрохвильовій печі або у сотейнику.
  • Змішуємо печиво з маслом. Викладаємо печиво у форму та розподіляємо по дну, вирівнюємо склянкою або ложкою. Ставимо у холодильник на 20 – 30 хвилин.
  • Желатин заливаємо прохолодною водою та залишаємо набухати на 10 хвилин.
  • Вичавлюємо сік лимона або лайма, змішуємо його з вершковим сиром, вершками та цукровою пудрою до однорідної консистенції. Збиваємо за допомогою міксера або блендера до м’яких піків.
  • Далі розтоплюємо желатин у мікрохвильовій печі або на водяній бані. Перемішуємо суміш до повного розчинення желатину та грудочок у ньому.
  • Додаємо до желатину кілька ложок сирної маси та перемішуємо. І змішуємо за допомогою вінчика желатин з основною сирною начинкою.
  • Викладаємо сиркову начинку у форму з печивом та розподіляємо рівномірно по поверхні. Відправляємо у холодильник на 2 – 3 години.
  • Вишню кладемо у каструлю з товстим дном та чекаємо поки розтане. Додаємо цукор, перемішуємо до його розчинення. Всипаємо крохмаль та мішаємо до загущення маси.
  • Прибираємо з вогню, перекладаємо в інший посуд та накриваємо плівкою у контакт.
  • Коли вишня повністю охолола, викладаємо її на чизкейк, вирівнюємо та ставимо у холодильник на 1 – 2 години.

Смачного!