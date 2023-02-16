Холодный творожник с вишней: рецепт без выпекания

Сырник – всегда отличная идея для домашнего десерта. А если он еще с вишней – пальчики оближете.

Из-за веерных отключений света не всегда есть возможность приготовить что-то вкусное в духовке, особенно когда речь идет об выпечке.

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Мы предлагаем попробовать холодный чизкейк, а чтобы завершить его вкус, добавьте вишню. Рецепт сладкого торта прост, легок и с ним у вас не возникнет сложности.

Рецепт холодного чизкейка с вишней

Время: 6 часов

6 часов Порции: 6

– 300 граммов печенья;– 120 граммов сливочного масла;– 600 граммов сливочного сыра;– 2 столовые ложки лимонного сока;– 80 граммов сахарной пудры;– 200 граммов сливок 33%;– 20 граммов желатина;– 100 граммов воды.– 400 граммов замороженной вишни;– 100 граммов сахара;– 36 граммов кукурузного крахмала.

Приготовление:

Подготовьте круглую форму диаметром 22 сантиметра.

Измельчаем печенье в блендере. Растапливаем масло в микроволновке или в сотейнике.

Смешиваем печенье с маслом. Выкладываем печенье в форму и распределяем по дну, выравниваем стаканом или ложкой. Ставим в холодильник на 20 – 30 минут.

Желатин заливаем прохладной водой и оставляем набухать на 10 минут.

Выжимаем сок лимона или лайма, смешиваем его со сливочным творогом, сливками и сахарной пудрой до однородной консистенции. Взбиваем с помощью миксера или блендера до мягких пиков.

Далее растапливаем желатин в микроволновке или на водяной бане. Перемешиваем смесь до полного растворения желатина и комочков в нем.

Добавляем в желатин несколько ложек сырной массы и перемешиваем. И смешиваем с помощью венчика желатин с основной творожной начинкой.

Выкладываем творожную начинку в форму с печеньем и распределяем равномерно по поверхности. Отправляем в холодильник на 2 – 3 часа.

Вишню кладем в кастрюлю с толстым дном и ждем пока растает. Добавляем сахар, перемешиваем до его растворения. Всыпаем крахмал и мешаем до загущения массы.

Убираем из огня, перекладываем в другую посуду и накрываем пленкой в контакт.

Когда вишня полностью остыла, выкладываем ее на чизкейк, выравниваем и ставим в холодильник на 1 – 2 часа.

Приятного аппетита!