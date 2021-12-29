Храним оливье: как продлить свежесть новогоднего салата

Оливье – это блюдо, без которого просто невозможно представить новогодний стол. Но полакомиться им можно не только под новогодние колокола.

Зачастую заботливые хозяйки делают большие запасы салата оливье. Он становится частью рациона не только на Новый год, но и на несколько последующих дней.

Интересно Как сделать новогодний стол здоровым: рецепты полезных блюд, которые понравятся всем

Впрочем, эксперты советуют не медлить с потреблением этого салата. Дело в том, что у него очень ограниченное время хранения. Готовый заправленный салат сохраняет свежесть всего 4 часа.

Атрибут новогоднего праздника / Фото Pinterest

Если вы хотите хранить салат более длительный срок – не нужно заправлять сразу все блюдо. Более целесообразно заправлять только те порции, которые отправятся на стол.

Особенно быстро теряют свежесть огурец и лук. Кулинары напоминают – их следует добавлять в блюдо только во время заправки.

Вкус праздника / Фото Pinterest

Сделать хранение оливье еще более продолжительным поможет отдельное хранение ингредиентов. Белоксодержащие продукты лучше готовить перед употреблением салата.