Зачастую заботливые хозяйки делают большие запасы салата оливье. Он становится частью рациона не только на Новый год, но и на несколько последующих дней.

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Впрочем, эксперты советуют не медлить с потреблением этого салата. Дело в том, что у него очень ограниченное время хранения. Готовый заправленный салат сохраняет свежесть всего 4 часа.

Атрибут новогоднего праздника / Фото Pinterest

Если вы хотите хранить салат более длительный срок – не нужно заправлять сразу все блюдо. Более целесообразно заправлять только те порции, которые отправятся на стол.

Особенно быстро теряют свежесть огурец и лук. Кулинары напоминают – их следует добавлять в блюдо только во время заправки.

Вкус праздника / Фото Pinterest

Сделать хранение оливье еще более продолжительным поможет отдельное хранение ингредиентов. Белоксодержащие продукты лучше готовить перед употреблением салата.