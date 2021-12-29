Доволі часто турботливі господині роблять великі запаси салату олів'є. Він стає частиною раціону не лише на Новий рік, а й на наступні декілька днів.

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Втім, експерти радять не зволікати зі споживанням цього салату. Справа в тім, що в нього дуже обмежений час зберігання. Готовий заправлений салат зберігає свіжість лише 4 години.

Атрибут новорічного свята / Фото Pinterest

Якщо ж ви хочете зберігати салат більш довгий термін – не потрібно заправляти одразу всю страву. Більш доцільно заправляти лише ті порції, які вирушать на стіл.

Особливо швидко втрачають свіжість огірки та цибулю. Кулінари нагадують – їх варто додавати до страви лише під час заправки.

Смак свята / Фото Pinterest

Зробити зберігання олів'є ще більш довготривалим допоможе окреме зберігання інгредієнтів. Білковмісні продукти краще готувати перед споживанням салату.