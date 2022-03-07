Вибір овочів

Обираючи овочі на ринку чи в магазині, обов'язково звертайте увагу на їхній зовнішній вигляд. Вони не повинні бути пошкодженими, пом'ятими. Навіть найменше пошкодження сприяє в ньому розмноження бактерій та процес подальшого гниття вже не спинити.

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Не слід використовувати обрізанні від пошкоджень овочі для запікання чи тушкування, адже ніякої користі організму вони вже не принесуть.

Зберігання овочів вдома

Помідори, огірки, солодкий перець, баклажани, цукіні, кабачки та інші продукти з великим вмістом води, не можна зберігати в холодильнику. Води в них кристалізується при низьких температурах (3 – 9 градусів), це пришвидшує їхня псування та висихання.



Фото Thrifty fun

Зберігайте помідори, огірки на підвіконнику або в коморі. Викладіть їх в корзинку або паперовий пакет.

Броколі, як і спаржа, навпаки, люблять холод. Помістіть їх в склянку з водою, попередньо підрізавши кінчики стебла (освіжити).

Свіже листя салату: айсберг, фрізе, лоло росо (з качаном) можна зберігати в холодильнику, в спеціальному відділенні для овочів. Окремі листочки упаковані в спеціальні бокси (шпинат, рукола), також потрібно зберігати в холоді, або в посуді з кубиками льоду. Щоб повернути їм свіжість, занурте в холодну воду на кілька хвилин. Листочки або качан салату вберуть потрібну їм вологу та знову стануть пружними.



Фото Quick and dirty tips

Свіжі трави: тим'ян, розмарин, кінза, базилік, петрушка чи кріп найкраще зберігаються у склянці з чистою водою. Зріжте кінчики трав, помістіть в склянку з водою та накрийте шаром паперового рушника. Відправте все на бокову полицю в холодильнику та 1 – 2 рази в день оприскуйте водою.

Таким чином, ваші трави можуть зберігатися свіжими від 5 – 10 днів.