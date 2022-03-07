Как хранить овощи, чтобы они дольше оставались свежими

Чтобы овощи быстро не портились, им нужны правильные условия хранения, в частности температурный режим. Вот несколько рабочих советов, которые помогут вам уберечь продукты от порчи.

Выбор овощей

Выбирая овощи на рынке или магазине, обязательно обращайте внимание на их внешний вид. Они не должны быть повреждены, помяты. Даже малейшее повреждение способствует размножению бактерий и дальнейшую порчу уже не остановить.

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Не следует использовать подднившие овощные обрезки для запекания или тушения, ведь никакой пользы организму они уже не принесут.

Хранение овощей дома

Помидоры, огурцы, сладкий перец, баклажаны, цукини, кабачки и другие продукты с большим содержанием воды нельзя хранить в холодильнике. Вода в них при низких температурах (3 – 9 градусов) кристаллизуется, что ускоряет их порчу.



Фото Thrifty fun

Храните помидоры, огурцы на подоконнике или в кладовке, положив в корзинку или бумажный пакет.

Брокколи и спаржа, наоборот, любят холод. Поместите их в стакан с водой, предварительно подрезав (освежив) кончики стеблей.

Листовой салат: айсберг, фризе, лолло-росса (с кочерыжкой) – можно хранить в холодильнике, в специальном отделении для овощей. Листья, упакованные в специальные боксы (шпинат, руккола), также нужно хранить в холоде или в посуде с кубиками льда. Чтобы вернуть салату свежесть, погрузите его на несколько минут в холодную воду. Листочки или кочан салата впитают нужную им влагу и снова станут упругими.



Фото Quick and dirty tips

Свежие травы: тимьян, розмарин, кинза, базилик, петрушка, укроп – лучше всего хранятся в стакане с чистой водой. Подрежьте у трав кончики стеблей, поставьте их в стакан с водой, накройте бумажным полотенцем и отправьте на боковую полку в холодильнике. Раз или два в день опрыскивайте травы водой. Так вы сохраните их свежими в течение 5 – 10 дней.