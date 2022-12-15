Закуска из репчатого лука в нежной панировке произведет настоящий фурор на любом праздновании: будь то Рождество или новый год или просто компанейская вечеринка с пивом.

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Такая закуска бюджетная и подойдет даже тогда, когда света нет. При условии, что у вас газовая плита. Подавайте ее к столу с разнообразными соусами: тартаром, кетчупом, майонезом, соусом айоли или другим любимым.

Рецепт луковых колец в кляре

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Тщательно очищаем репчатый лук от шелухи, нарезаем ее кольцами и разделяем их.
  • Смешиваем муку с солью и панируем кольца.
  • В отдельную миску выбиваем яйца, в другую – панировочные сухари.
  • Панируем лук в яйце, далее в сухарях.
  • Разогреваем сковороду с растительным маслом до 175 – 180 градусов и обжариваем во фритюре луковые кольца.
  • Они должны быть румяными, но не сгоревшими.
  • Готовьте с удовольствием, вкусного!