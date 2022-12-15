Закуска з ріпчастої цибулі в ніжній паніровці справить справжній фурор на будь-якому святкуванні: чи то Різдво, чи новий рік, або просто компанійська вечірка з пивом.

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Така закуска бюджетна та підійде навіть тоді, коли немає світла. За умови, що у вас газова плита. Подавайте її до столу з різноманітними соусами: тартар, кетчупом, майонезом, соусом айолі чи іншим улюбленим.

Рецепт цибулевих кілець в клярі

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 350 – 400 грамів ріпчастої цибулі;

– 40 грамів пшеничного борошна;

– 2 сирих курячих яйця;

– 100 грамів панірувальних сухарів;

– 5 грамів солі;

– 1 літр рослинної олії.

Приготування:

Ретельно очищаємо ріпчасту цибулю від лушпиння, нарізаємо її кільцями та розділяємо їх.

Змішуємо борошно з сіллю та паніруємо кільця.

В окрему миску вибиваємо яйця, в іншу – панірувальні сухарі.

Паніруємо цибулю в яйці, далі в сухарях.