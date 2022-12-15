Закуска з ріпчастої цибулі в ніжній паніровці справить справжній фурор на будь-якому святкуванні: чи то Різдво, чи новий рік, або просто компанійська вечірка з пивом.
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Така закуска бюджетна та підійде навіть тоді, коли немає світла. За умови, що у вас газова плита. Подавайте її до столу з різноманітними соусами: тартар, кетчупом, майонезом, соусом айолі чи іншим улюбленим.
Рецепт цибулевих кілець в клярі
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно очищаємо ріпчасту цибулю від лушпиння, нарізаємо її кільцями та розділяємо їх.
- Змішуємо борошно з сіллю та паніруємо кільця.
- В окрему миску вибиваємо яйця, в іншу – панірувальні сухарі.
- Паніруємо цибулю в яйці, далі в сухарях.
- Розігріваємо сковорідку з олією до 175 – 180 градусів та обсмажуємо у фритюрі цибулеві кільця.
- Вони повинні бути рум'яними, але не згорілими.
- Готуйте із задоволенням, смачного!