Хрустящие луковые кольца к Новогоднему столу или под футбол

Чтобы поразить родных или друзей, и подать им что-то особенное, но бюджетное к Новогоднему столу или под просмотр Чемпионата мира по футболу – мы предлагаем обратить внимание на этот рецепт.

Закуска из репчатого лука в нежной панировке произведет настоящий фурор на любом праздновании: будь то Рождество или новый год или просто компанейская вечеринка с пивом.

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Такая закуска бюджетная и подойдет даже тогда, когда света нет. При условии, что у вас газовая плита. Подавайте ее к столу с разнообразными соусами: тартаром, кетчупом, майонезом, соусом айоли или другим любимым.

Рецепт луковых колец в кляре

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

– 350 – 400 граммов репчатого лука;– 40 граммов пшеничной муки;– 2 сырых куриных яйца;– 100 грамм панировочных сухарей;– 5 граммов соли;– 1 литр растительного масла.

Приготовление:

Тщательно очищаем репчатый лук от шелухи, нарезаем ее кольцами и разделяем их.

Смешиваем муку с солью и панируем кольца.

В отдельную миску выбиваем яйца, в другую – панировочные сухари.

Панируем лук в яйце, далее в сухарях.