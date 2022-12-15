Хрустящие луковые кольца к Новогоднему столу или под футбол
15 декабря 2022, 11:40Читати новину українською
Источник:инстаграмм Александра Громлюка
Чтобы поразить родных или друзей, и подать им что-то особенное, но бюджетное к Новогоднему столу или под просмотр Чемпионата мира по футболу – мы предлагаем обратить внимание на этот рецепт.
Закуска из репчатого лука в нежной панировке произведет настоящий фурор на любом праздновании: будь то Рождество или новый год или просто компанейская вечеринка с пивом.
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Такая закуска бюджетная и подойдет даже тогда, когда света нет. При условии, что у вас газовая плита. Подавайте ее к столу с разнообразными соусами: тартаром, кетчупом, майонезом, соусом айоли или другим любимым.
Рецепт луковых колец в кляре
- Время: 20 минут
- Порции: 4
– 350 – 400 граммов репчатого лука;
– 40 граммов пшеничной муки;
– 2 сырых куриных яйца;
– 100 грамм панировочных сухарей;
– 5 граммов соли;
– 1 литр растительного масла.
Приготовление:
- Тщательно очищаем репчатый лук от шелухи, нарезаем ее кольцами и разделяем их.
- Смешиваем муку с солью и панируем кольца.
- В отдельную миску выбиваем яйца, в другую – панировочные сухари.
- Панируем лук в яйце, далее в сухарях.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом до 175 – 180 градусов и обжариваем во фритюре луковые кольца.
- Они должны быть румяными, но не сгоревшими.
- Готовьте с удовольствием, вкусного!