Малосольные огурцы – это очень вкусная и хрустящая закуска, которая является частой гостьей на украинском столе. Лето – замечательная пора заготовки провизии на зиму. Татьяна Литвинова рассказала о тонкостях и особенностях засолки огурцов.
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По ее рекомендации, необходимо выбирать огурцы размером около 10 сантиметров. Они должны быть темного цвета, а пузырьки равномерными.
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Рецепт хрустящих огурцов
Приготовление:
- Тщательно промойте огурцы и замочите их на несколько часов в воде. После этого слейте воду и наполните огурцы кипятком.
- В трехлитровую банку налейте теплой воды, растворите в ней соль. Когда соль растворится, добавьте холодную воду в нужном количестве.
- Возьмите дополнительную банку и сложите в нее вымоченные огурцы. Их нужно разместить таким образом, чтобы оставить место для ароматного букета. Положите побольше хрена, можно с корешками, соцветия укропа и листья вишни. Добавьте в банку чеснок (с ним главное не переборщить) и острый перец.
- Когда банка заполнится всем необходимым, залейте огурцы рассолом.
- Огурцы скорее приготовятся, если снять с них крышку и поставить банку на подоконник.
- Огурцы по такому рецепту можно хранить всю зиму в холодном месте.