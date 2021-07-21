Малосольні огірки – це надзвичайно смачна та хрустка закуска, яка є частою гостею на українському столі. Літо – чудова пора заготовлення провізії на зиму. Тетяна Литвинова розповіла про тонкощі та особливості засолювання огірків.
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За її рекомендацією, необхідно обирати огірки розміром близько 10 сантиметрів. Вони мають бути темного кольору, а пухирці рівномірними.
Смаколик перевірений роками / Фото Unsplash
Рецепт хрустких огірків
Приготування:
- Ретельно промийте огірки та замочіть їх на кілька годин у воді. Після цього злийте воду та наповніть огірки кип'ятком.
- У трилітрову банку налийте теплої води, розчиніть у ній сіль. Коли сіль розчиниться, додайте холодну воду в потрібній кількості.
- Візьміть додаткову банку і складіть у неї вимочені огірки. Їх потрібно розмістити у такий спосіб, щоб залишити місце для ароматного букету. Покладіть побільше хрону, можна з корінцями, суцвіття кропу та листя вишні. Додайте у банку часник (з ним головне не переборщити) та гострий перець.
- Коли банка заповниться всім необхідним, залийте огірки розсолом.
- Огірки скоріше приготуються, якщо зняти з них кришку і поставити банку на підвіконня.
- Огірки за таким рецептом можна зберігати всю зиму у холодному місці.