Хрустящая закуска: семейный одесский рецепт огурцов 1912 года от Татьяны Литвиновой

Известный кулинар Татьяна Литвинова поделилась своим семейным рецептом засолки огурцов. Этот рецепт родом из Одессы, а датируется он 1912 годом.

Малосольные огурцы – это очень вкусная и хрустящая закуска, которая является частой гостьей на украинском столе. Лето – замечательная пора заготовки провизии на зиму. Татьяна Литвинова рассказала о тонкостях и особенностях засолки огурцов.

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По ее рекомендации, необходимо выбирать огурцы размером около 10 сантиметров. Они должны быть темного цвета, а пузырьки равномерными.

Лакомство проверено годами / Фото Unsplash

Рецепт хрустящих огурцов

Ингредиенты:

огурцы на 3-х литровую банку ;

1 – 2 зубчика чеснока ;

смесь соцветия укропа , хрен , листья вишни по 2 веточки ;

1 острый перец ;

1 столовая ложка соли;

вода.

Приготовление: