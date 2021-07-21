Хрустящая закуска: семейный одесский рецепт огурцов 1912 года от Татьяны Литвиновой

21 июля 2021 , 20:45
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Источник:

NV.ua

Известный кулинар Татьяна Литвинова поделилась своим семейным рецептом засолки огурцов. Этот рецепт родом из Одессы, а датируется он 1912 годом.

Малосольные огурцы – это очень вкусная и хрустящая закуска, которая является частой гостьей на украинском столе. Лето – замечательная пора заготовки провизии на зиму. Татьяна Литвинова рассказала о тонкостях и особенностях засолки огурцов.

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По ее рекомендации, необходимо выбирать огурцы размером около 10 сантиметров. Они должны быть темного цвета, а пузырьки равномерными.

Лакомство проверено годами / Фото Unsplash

Рецепт хрустящих огурцов

Ингредиенты:
  • огурцы на 3-х литровую банку;
  • 1 – 2 зубчика чеснока;
  • смесь соцветия укропа, хрен, листья вишни по 2 веточки;
  • 1 острый перец;
  • 1 столовая ложка соли;
  • вода.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте огурцы и замочите их на несколько часов в воде. После этого слейте воду и наполните огурцы кипятком.
  2. В трехлитровую банку налейте теплой воды, растворите в ней соль. Когда соль растворится, добавьте холодную воду в нужном количестве.
  3. Возьмите дополнительную банку и сложите в нее вымоченные огурцы. Их нужно разместить таким образом, чтобы оставить место для ароматного букета. Положите побольше хрена, можно с корешками, соцветия укропа и листья вишни. Добавьте в банку чеснок (с ним главное не переборщить) и острый перец.
  4. Когда банка заполнится всем необходимым, залейте огурцы рассолом.
  5. Огурцы скорее приготовятся, если снять с них крышку и поставить банку на подоконник.
  6. Огурцы по такому рецепту можно хранить всю зиму в холодном месте.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська