Хумус из авокадо: рецепт идеальной закуски на каждый день
17 января 2022 , 18:33Читати новину українською
Источник:Cafe delites
Хотелось ли вам когда-нибудь попробовать совместить разные кухни в одном блюде? У нас есть для вас интересный рецепт, который сочетает хумус и авокадо мусс. Ап, и невероятный хумус из авокадо за считанные минуты уже на вашем столе!
Рецепт хумуса из авокадо
- Время: 10 – 25 минут
- Порции: 6
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Фото Cafe delites
– 1 банка консервированного нута или полтора стакана вареного;
– ½ чайной ложки соды;
– ¼ стакана тахини;
– 3 столовых ложки лимонного сока;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 2 зубчика измельченного чеснока;
– ¾ чайной ложки молотого тмина;
– ¾ чайной ложки соли;
– молотый черный перец;
– 1 среднеспелый авокадо;
– 2 столовых ложки ледяной воды;
– щепотка паприки для подачи.
Приготовление:
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Если вы используете сырой нут, пересыпьте его в небольшую кастрюлю. Залейте водой и добавьте соду. На сильном огне доведите нут до кипения. Убавьте огонь до среднего и отварите до мягкости, около 20 – 25 минут.
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Промойте нут через сито под проточной водой, пока вода не станет прозрачной – 20 секунд.
Фото Cafe delites
- Переложите нут в чашу кухонного комбайна, добавьте тахини, лимонный сок, оливковое масло, чеснок, тмин, соль, перец и очищенный авокадо.
Фото Cafe delites
- Измельчите массу до однородности.
- Влейте 2 столовых ложки ледяной воды и снова перебейте до кремообразного состояния.
- Приправьте хумус специями.
Фото Cafe delites
- Для подачи сбрызните оливковым маслом и посыпьте легкой паприкой.
Приятного аппетита!