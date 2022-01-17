Хумус из авокадо: рецепт идеальной закуски на каждый день

17 января 2022 , 18:33
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Источник:

Cafe delites

Хотелось ли вам когда-нибудь попробовать совместить разные кухни в одном блюде? У нас есть для вас интересный рецепт, который сочетает хумус и авокадо мусс. Ап, и невероятный хумус из авокадо за считанные минуты уже на вашем столе!

Рецепт хумуса из авокадо

  • Время: 10 – 25 минут
  • Порции: 6

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Фото Cafe delites

Ингредиенты:
– 1 банка консервированного нута или полтора стакана вареного;
– ½ чайной ложки соды;
– ¼ стакана тахини;
– 3 столовых ложки лимонного сока;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 2 зубчика измельченного чеснока;
– ¾ чайной ложки молотого тмина;
– ¾ чайной ложки соли;
– молотый черный перец;
– 1 среднеспелый авокадо;
– 2 столовых ложки ледяной воды;
– щепотка паприки для подачи.

Приготовление:

  1. Если вы используете сырой нут, пересыпьте его в небольшую кастрюлю. Залейте водой и добавьте соду. На сильном огне доведите нут до кипения. Убавьте огонь до среднего и отварите до мягкости, около 20 – 25 минут.

  2. Промойте нут через сито под проточной водой, пока вода не станет прозрачной – 20 секунд.


Фото Cafe delites

  1. Переложите нут в чашу кухонного комбайна, добавьте тахини, лимонный сок, оливковое масло, чеснок, тмин, соль, перец и очищенный авокадо.


Фото Cafe delites

  1. Измельчите массу до однородности.
  1. Влейте 2 столовых ложки ледяной воды и снова перебейте до кремообразного состояния.
Важно! Если хумус слишком густой, добавьте 1 – 2 дополнительных столовых ложки холодной воды.
  1. Приправьте хумус специями.


Фото Cafe delites

  1. Для подачи сбрызните оливковым маслом и посыпьте легкой паприкой.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак