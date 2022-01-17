Рецепт хумуса из авокадо
- Время: 10 – 25 минут
- Порции: 6
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Фото Cafe delites
Приготовление:
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Если вы используете сырой нут, пересыпьте его в небольшую кастрюлю. Залейте водой и добавьте соду. На сильном огне доведите нут до кипения. Убавьте огонь до среднего и отварите до мягкости, около 20 – 25 минут.
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Промойте нут через сито под проточной водой, пока вода не станет прозрачной – 20 секунд.
Фото Cafe delites
- Переложите нут в чашу кухонного комбайна, добавьте тахини, лимонный сок, оливковое масло, чеснок, тмин, соль, перец и очищенный авокадо.
Фото Cafe delites
- Измельчите массу до однородности.
- Влейте 2 столовых ложки ледяной воды и снова перебейте до кремообразного состояния.
- Приправьте хумус специями.
Фото Cafe delites
- Для подачи сбрызните оливковым маслом и посыпьте легкой паприкой.
Приятного аппетита!