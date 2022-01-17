Хотелось ли вам когда-нибудь попробовать совместить разные кухни в одном блюде? У нас есть для вас интересный рецепт, который сочетает хумус и авокадо мусс. Ап, и невероятный хумус из авокадо за считанные минуты уже на вашем столе!