Рецепт хумуса из авокадо

  • Время: 10 – 25 минут
  • Порции: 6

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Фото Cafe delites

Приготовление:

  1. Если вы используете сырой нут, пересыпьте его в небольшую кастрюлю. Залейте водой и добавьте соду. На сильном огне доведите нут до кипения. Убавьте огонь до среднего и отварите до мягкости, около 20 – 25 минут.

  2. Промойте нут через сито под проточной водой, пока вода не станет прозрачной – 20 секунд.


Фото Cafe delites

  1. Переложите нут в чашу кухонного комбайна, добавьте тахини, лимонный сок, оливковое масло, чеснок, тмин, соль, перец и очищенный авокадо.


Фото Cafe delites

  1. Измельчите массу до однородности.
  1. Влейте 2 столовых ложки ледяной воды и снова перебейте до кремообразного состояния.
  1. Приправьте хумус специями.


Фото Cafe delites

  1. Для подачи сбрызните оливковым маслом и посыпьте легкой паприкой.

Приятного аппетита!