Рецепт хумусу з авокадо

  • Час: 10 – 25 хвилин
  • Порції: 6

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Фото Cafe delites

Приготування:

  1. Якщо ви використовуєте сирий нут, пересипте його в невелику каструлю. Залити водою і додайте соду. На сильному вогні доведіть нут до кипіння. Зменште вогонь до середнього і відваріть до м’якості, близько 20 – 25 хвилин.
  1. Промийте нут через сито під проточною водою, доки вода не стане прозорою – 20 секунд.


Фото Cafe delites

  1. Перекладіть нут в чашу кухонного комбайна, додайте тахіні, лимонний сік, оливкову олію, часник, кмин, сіллю, перець та очищене авокадо.


Фото Cafe delites

  1. Подрібніть масу до однорідності.
  1. Влийте 2 столові ложки крижаної води та знову перебийте до кремоподібного стану.
  1. Присмачте хумус спеціями.


Фото Cafe delites

  1. Для подачі збризніть оливковою олією і посипте легкою паприкою.

Смачного!