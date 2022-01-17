Чи хотілося вам коли-небудь спробувати поєднати різні кухні в одній страві? У нас є для вас цікавий рецепт, який поєднує хумус та авокадо мус. Ап, і неймовірний хумус авокадо за лічені хвилини вже на вашому столі!