Рецепт хумусу з авокадо
- Час: 10 – 25 хвилин
- Порції: 6
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Фото Cafe delites
Приготування:
- Якщо ви використовуєте сирий нут, пересипте його в невелику каструлю. Залити водою і додайте соду. На сильному вогні доведіть нут до кипіння. Зменште вогонь до середнього і відваріть до м’якості, близько 20 – 25 хвилин.
- Промийте нут через сито під проточною водою, доки вода не стане прозорою – 20 секунд.
Фото Cafe delites
- Перекладіть нут в чашу кухонного комбайна, додайте тахіні, лимонний сік, оливкову олію, часник, кмин, сіллю, перець та очищене авокадо.
Фото Cafe delites
- Подрібніть масу до однорідності.
- Влийте 2 столові ложки крижаної води та знову перебийте до кремоподібного стану.
- Присмачте хумус спеціями.
Фото Cafe delites
- Для подачі збризніть оливковою олією і посипте легкою паприкою.
Смачного!