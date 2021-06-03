Хумус – классическая закуска в странах Ближнего Востока. Обычно хумус готовят из нута, но на сегодня существует много вариаций современного блюда: из фасоли, свеклы и даже авокадо.

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История хумуса

Слово "хумус" переводится как "горох" или "турецкий горох". Где именно он появился впервые неизвестно, но его считают своим блюдом множество народов: от греков до турков, и даже сирийцев.

Пюре нута может быть как однородным, так и с небольшими комочками. А вот калорийность хумуса определяют по количеству кунжутной пасты в блюде: больше тахини – больше калорий.

С чем есть хумус

Лучше всего есть хумус с хлебцами, лавашом или гренками, или же с овощами. Однако в разных ресторанах подают его по разному: к курице, рыбе, овощам и даже с морепродуктами.



Хумус с овощами / Фото Джейми Оливера

Классический хумус



Классический хумус

Время: 8 часов замачивания и 30 минут приготовления.

8 часов замачивания и 30 минут приготовления. Порции: 3 – 4

3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 211

Ингредиенты:

– 200 г нута;

– 2 ст. л тахини (кунжутная паста);

– 5 зубчиков чеснока;

– щепотка соли;

– кумин на ваш вкус;

– 200 мл растительного масла.

Заранее замочите нут в воде, лучше оставить его с вечера. Отварите нут в подсоленной воде до готовности. В миске блендера соедините нут, тахини, чеснок и специи. Измельчите все в однородную массу. Влейте в массу масло и продолжайте взбивать хумус. Приятного аппетита!

Хумус с оливковым маслом и паприкой



Закуска из хумуса и паприки

Время: 8 часов замачивания и 35 минут приготовления.

8 часов замачивания и 35 минут приготовления. Порции: 3 – 4

3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 280

Ингредиенты:

– 200 г нута;

– 2 ст. л тахини (кунжутная паста);

– 3 зубчика чеснока;

– щепотка соли;

– молотая паприка;

– кинза на ваш вкус;

– кумин на ваш вкус;

– 200 мл оливкового масла.

Заранее замочите нут в воде, лучше оставить его с вечера. Отварите нут в подсоленной воде до готовности. В миске блендера соедините нут, тахини, чеснок, мелко нарезанную зелень и специи. Измельчите все в однородную массу. Влейте в массу оливковое масло и продолжайте взбивать хумус. Посыпьте готовый хумус молотой паприкой. Приятного аппетита!

Хумус с запеченным чесноком



Хумус с чесноком

Время: 8 часов замачивания и 40 минут приготовления.

8 часов замачивания и 40 минут приготовления. Порции: 3 – 4

3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 230

Ингредиенты:

– 200 г нута;

– 2 ст. л тахини (кунжутная паста);

– 5 – 6 зубчиков чеснока;

– щепотка соли;

– 80 мл лимонного сока;

– кумин на ваш вкус;

– 200 мл масла.