Хумус – класична закуска у країнах Близького Сходу. Зазвичай хумус готують з нуту, але на сьогодні існує багато варіацій сучасної страви: з фасолі, буряка та навіть авокадо.
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Історія хумусу
Слово "хумус" перекладається як "горох" або "турецький горох". Де саме він з'явився вперше невідомо, але його вважать своєю стравою безліч народів: від греків до турків, та навіть сирійців.
Пюре нуту може бути як однорідним, так і з невеликими грудочками. А от калорійність хумус визначають за кількістю кунжутної пасти в страві: більше тахіни – більше калорій.
З чим їсти хумус
Найкраще їсти хумус з хлібцями, лавашем або грінками, або ж з овочами. Проте у різних ресторанах подають його по різному: до курки, риби, овочів та навіть з морепродуктами.
Хумус з овочами / Фото Джеймі Олівера
Класичний хумус
Класичний хумус
- Час: 8 годин замочування та 30 хвилин приготування.
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 211
- Заздалегідь замочіть нут у воді, краще залишити його з вечора.
- Відваріть нут у підсоленій воді до готовності.
- У чаші блендера з'єднайте нут, тахіну, часник та спеції. Подрібніть все в однорідну масу.
- Влийте до маси олію та продовжуйте збивати хумус. Смачного!
Хумус з оливковою олією та паприкою
Закуска з хумусу і паприки
- Час: 8 годин замочування та 35 хвилин приготування.
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 280
- Заздалегідь замочіть нут у воді, краще залишити його з вечора.
- Відваріть нут у підсоленій воді до готовності.
- У чаші блендера з'єднайте нут, тахіну, часник, дрібно нарізану зелень та спеції. Подрібніть все в однорідну масу.
- Влийте до маси оливкову олію та продовжуйте збивати хумус.
- Посипте готовий хумус меленою паприкою. Смачного!
Хумус із запеченим часником
Хумус з часником
- Час: 8 годин замочування та 40 хвилин приготування.
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 230
- Заздалегідь замочіть нут у воді, краще залишити його з вечора.
- Відваріть нут у підсоленій воді до готовності.
- Запечіть часник в духовці попередньо загорнувши його у фольгу.
- У чаші блендера з'єднайте нут, тахіну, лимонний сік та спеції. Подрібніть все в однорідну масу.
- Влийте до маси оливкову олію та продовжуйте збивати хумус.
- Додайте до готового хумусу запечений часник. Смачного!