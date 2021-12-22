Идеальная пара: с какими фруктами лучше всего совмещать курицу

Курятина – универсальное мясо, создающее гармоничную композицию практически с любым ингредиентом. Это позволяет быть очень гибким при приготовлении блюд.

Приготовление курицы в сочетании с фруктами – довольно распространенная практика. Они придают мясу изящества, нежности и пикантности.

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Есть сочетания, получившие наибольшую популярность. Давайте взглянем, в чем их особенности.

Курица с манго

Неочевидное сочетание, которое всегда хорошо срабатывает. Спелые манго придают курице выразительный пикантный вкус.

Манго – отличная опция для курицы / Фото Pinterest

Довольно часто при дегустации блюда не сразу понимаешь, что это манго, ведь кажется, что это желтый перец. Сочетать курицу с манго придумали в Малазии, где наличие большого количества фруктов заставляет хозяек постоянно интегрировать их в привычные блюда.

Курица с ананасом

Сочетание, которое прекрасно знакомо всем. Микс сладкого и соленого вкуса создает незабываемое впечатление для вкусовых рецепторов, которое хочется ощущать снова и снова.

Невероятное взаимодействие вкусов / Фото Pinterest

Обычно курицу и ананас совмещают в салатах. Это позволяет с помощью соуса сделать вкус еще более подчеркнутым и совершенным.

Курица с апельсином

Если вы собрались запекать курицу – лучшего друга для блюда, чем апельсин, вам не найти. Кислота цитрусовых делает мясо настолько нежным и сочным, что вам будет казаться, что едите десерт.

Удачный выбор / Фото Pinterest

Также именно апельсин лучше подходит для кисло-сладкого соуса, который раскроет вкус курятины по полной. На первый взгляд, сочетание выглядит необычным, но поверьте – вы просто должны попытаться его приготовить.