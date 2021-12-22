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Есть сочетания, получившие наибольшую популярность. Давайте взглянем, в чем их особенности.
Курица с манго
Неочевидное сочетание, которое всегда хорошо срабатывает. Спелые манго придают курице выразительный пикантный вкус.
Манго – отличная опция для курицы / Фото Pinterest
Довольно часто при дегустации блюда не сразу понимаешь, что это манго, ведь кажется, что это желтый перец. Сочетать курицу с манго придумали в Малазии, где наличие большого количества фруктов заставляет хозяек постоянно интегрировать их в привычные блюда.
Курица с ананасом
Сочетание, которое прекрасно знакомо всем. Микс сладкого и соленого вкуса создает незабываемое впечатление для вкусовых рецепторов, которое хочется ощущать снова и снова.
Невероятное взаимодействие вкусов / Фото Pinterest
Обычно курицу и ананас совмещают в салатах. Это позволяет с помощью соуса сделать вкус еще более подчеркнутым и совершенным.
Курица с апельсином
Если вы собрались запекать курицу – лучшего друга для блюда, чем апельсин, вам не найти. Кислота цитрусовых делает мясо настолько нежным и сочным, что вам будет казаться, что едите десерт.
Удачный выбор / Фото Pinterest
Также именно апельсин лучше подходит для кисло-сладкого соуса, который раскроет вкус курятины по полной. На первый взгляд, сочетание выглядит необычным, но поверьте – вы просто должны попытаться его приготовить.