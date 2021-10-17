Идеальная выпечка в дорогу: рецепт яблочных колец в слоеном тесте

Если вы не знаете, что приготовить из яблок – воспользуйтесь вот этим рецептом от блогера Яны Станишевской. Ароматное и сочное печенье, точнее яблоки в тесте, быстрое в приготовлении и вы влюбитесь с первого кусочка!

Обычно, самые простые рецепты приобретают популярность из-за простоты в приготовлении и отличного вкуса. Так можно сказать и об этом рецепте домашней выпечки с яблоками.

Читайте также 130-метровая вкуснятина: в Киеве приготовили самую длинную в мире шаурму – фото рекордного блюда

Это печенье можно легко давать детям в школу, удобно брать в дорогу или на работу, как перекус.

Рецепт яблочных колец в слоеном тесте

Время: 40 минут

40 минут Порции: 10



Яблочные кольца в тесте / Фото Яны Станишевской

– 5 шт. яблок;– слоеное тесто;– 4 ст. л. сахара;– 1 ч. л. молотой корицы;– 1 сырое куриное яйцо.

Приготовление: