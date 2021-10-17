Идеальная выпечка в дорогу: рецепт яблочных колец в слоеном тесте

17 октября 2021 , 15:26
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Источник:

инстаграм Яны Станишевской

Если вы не знаете, что приготовить из яблок – воспользуйтесь вот этим рецептом от блогера Яны Станишевской. Ароматное и сочное печенье, точнее яблоки в тесте, быстрое в приготовлении и вы влюбитесь с первого кусочка!

Обычно, самые простые рецепты приобретают популярность из-за простоты в приготовлении и отличного вкуса. Так можно сказать и об этом рецепте домашней выпечки с яблоками.

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Это печенье можно легко давать детям в школу, удобно брать в дорогу или на работу, как перекус.

Рецепт яблочных колец в слоеном тесте

  • Время: 40 минут
  • Порции: 10


Яблочные кольца в тесте / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:
– 5 шт. яблок;
– слоеное тесто;
– 4 ст. л. сахара;
– 1 ч. л. молотой корицы;
– 1 сырое куриное яйцо.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте яблоки. Нарежьте их кольцами (толщиной 0,7 – 1 сантиметр) и вырежьте серединку.
  2. Готовое слоеное тесто нарежьте полосками в 1 сантиметр.
  3. Оберните яблочные кольца полоской теста по кругу.
  4. Смажьте сформированное печенье яйцом и посыпьте сахаром и корицей.
  5. Выложите их на противень покрытый слоем пергамента.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте яблоки в тесте в течение 20 – 25 минут.
  7. Готовые яблоки в тесте охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак