Обычно, самые простые рецепты приобретают популярность из-за простоты в приготовлении и отличного вкуса. Так можно сказать и об этом рецепте домашней выпечки с яблоками.
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Это печенье можно легко давать детям в школу, удобно брать в дорогу или на работу, как перекус.
Рецепт яблочных колец в слоеном тесте
- Время: 40 минут
- Порции: 10
Яблочные кольца в тесте / Фото Яны Станишевской
Приготовление:
- Тщательно помойте яблоки. Нарежьте их кольцами (толщиной 0,7 – 1 сантиметр) и вырежьте серединку.
- Готовое слоеное тесто нарежьте полосками в 1 сантиметр.
- Оберните яблочные кольца полоской теста по кругу.
- Смажьте сформированное печенье яйцом и посыпьте сахаром и корицей.
- Выложите их на противень покрытый слоем пергамента.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте яблоки в тесте в течение 20 – 25 минут.
- Готовые яблоки в тесте охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!