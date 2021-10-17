Обычно, самые простые рецепты приобретают популярность из-за простоты в приготовлении и отличного вкуса. Так можно сказать и об этом рецепте домашней выпечки с яблоками.

Читайте также 130-метровая вкуснятина: в Киеве приготовили самую длинную в мире шаурму – фото рекордного блюда

Это печенье можно легко давать детям в школу, удобно брать в дорогу или на работу, как перекус.

Рецепт яблочных колец в слоеном тесте

Время: 40 минут

40 минут Порции: 10



Яблочные кольца в тесте / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 5 шт. яблок;

– слоеное тесто;

– 4 ст. л. сахара;

– 1 ч. л. молотой корицы;

– 1 сырое куриное яйцо.

Приготовление: