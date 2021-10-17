Зазвичай, найпростіші рецепти набувають популярності через простоту у приготуванні та відмінний смак. Так можна сказати і про цей рецепт домашньої випічки з яблуками.

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Це печиво можна легко давати дітям до школи, зручно брати в дорогу чи на роботу, як перекус.

Рецепт яблучних кілець в листковому тісті

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 10



Яблучні кільця в тісті / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:

– 5 шт. яблук;

– листкове тісто;

– 4 ст. л. цукру;

– 1 ч. л. меленої кориці;

– 1 сире куряче яйце.

Приготування:

Ретельно помийте яблука. Наріжте їх кільцями (товщиною 0,7 – 1 сантиметр) та виріжте серединку.

Готове листкове тісто наріжте смужками в 1 сантиметр.

Загорніть яблучні кільця смужкою тісто по колу.

Змастіть сформоване печиво яйцем та посипте цукром і корицею.

Викладіть їх на деко вкрите шаром пергаменту.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте яблука в тісті протягом 20 – 25 хвилин.