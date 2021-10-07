Основа борща – наваристый мясной бульон. Многие хозяйки хотят придать блюду пикантности и новых вкусов и экспериментируют с приправами. Благодаря особым добавкам можно получить насыщенный запах и более яркий вкус. Однако есть целый перечень ингредиентов, которые ни в коем случае не должны попасть в борщ.

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Чтобы у борща не появился слишком кислый или острый вкус, не следует добавлять в него гвоздику, корицу или другие подобные пряности.

Полезные лайфхаки / Фото Аутентичная Украина

Также врагами удивительного вкуса борща станут приправы азиатской кухни, особенно корейской. Неопытные хозяйки могут использовать для борща хмели-сунели. Эта специя подходит к разным блюдам, но только не к борщу.

Борщ – часть украинской культуры / Фото Аутентичная Украина

Не следует добавлять в известное украинское блюдо свежий или сухой имбирь. Если есть желание, то его лучше подать его на отдельной тарелке.

Также следует быть осторожным с зеленью – для каждого мясного бульона следует выбрать особенную. К борщу со свининой или курицей больше подойдет укроп, а петрушка идеально подчеркнет вкус борща с говядиной.

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Секреты вкусного блюда / Фото Аутентичная Украина

Многие хозяйки используют для подкисления борща уксус. Он выполняет две функции: окисляет и придает блюду насыщенный красный цвет. Но диетологи предупреждают, что уксус – не слишком полезная добавка в борщ. Его следует заменить лимонным соком, помидорами, добавленными в зажарку или даже кислой капустой или ложкой рассола из нее.