Бюджетный салат из отварных яиц прекрасно сочетается с пшеничными булочками, также его можно подавать на тостах. Вместо помидоров можно добавить огурцы или сладкий перец.
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Рецепт салата из отварных яиц и помидоров
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Фото Damn delicious
Приготовление:
- Отварите куриные яйца в подсоленной кипящей воде 6 – 8 минут.
Фото Damn delicious
- Охладите яйца, почистите от кожуры и нарежьте кубиками.
Фото Damn delicious
- В отдельной миске соедините нарезанные кубиками помидоры, яйца и разотрите вилкой. Влейте греческий йогурт, майонез, укроп, лук, чесночный и луковый порошок. Сдобрите солью и перцем.
Фото Damn delicious
- Подавайте салат на булочках. По желанию можно добавить свежей рукколы.
Приятного аппетита!