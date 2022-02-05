Бюджетний салат з відварених яєць чудово смакує з пшеничними булочками, також його можна подавати на тостах. Замість помідорів можна додати огірки або солодкий перець.
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Рецепт салату з відварених яєць та помідорів
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Фото Damn delicious
Приготування:
- Відваріть курячі яйця у підсоленій киплячій воді 6 – 8 хвилин.
Фото Damn delicious
- Охолодіть яйця, почистіть від шкірки та наріжте кубиками.
Фото Damn delicious
- В окремій мисці з'єднайте нарізані кубиками помідори, яйця та розітріть виделкою. Влийте грецький йогурт, майонез, кріп, цибулю, часниковий і цибулевий порошок. Присмачте сіллю і перцем.
Фото Damn delicious
- Подавайте салат на булочках. За бажанням можна додати свіжої руколи.
Смачного!