Бюджетний салат з відварених яєць чудово смакує з пшеничними булочками, також його можна подавати на тостах. Замість помідорів можна додати огірки або солодкий перець.

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Рецепт салату з відварених яєць та помідорів

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4


Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Відваріть курячі яйця у підсоленій киплячій воді 6 – 8 хвилин.


Фото Damn delicious

  1. Охолодіть яйця, почистіть від шкірки та наріжте кубиками.


Фото Damn delicious

  1. В окремій мисці з'єднайте нарізані кубиками помідори, яйця та розітріть виделкою. Влийте грецький йогурт, майонез, кріп, цибулю, часниковий і цибулевий порошок. Присмачте сіллю і перцем.


Фото Damn delicious

  1. Подавайте салат на булочках. За бажанням можна додати свіжої руколи.

Смачного!