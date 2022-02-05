Идеально к завтраку: салат из яиц и помидоров в булочках

5 февраля 2022 , 17:19
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Источник:

Damn delicious

Чтобы быстро и питательно позавтракать или перекусить, отдайте предпочтение низкокалорийному салату из отварных яиц и помидоров. Заправка в салате из греческого йогурта и майонеза. Можно заправить салат и только йогуртом.

Бюджетный салат из отварных яиц прекрасно сочетается с пшеничными булочками, также его можно подавать на тостах. Вместо помидоров можно добавить огурцы или сладкий перец.

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Рецепт салата из отварных яиц и помидоров

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4


Фото Damn delicious

Ингредиенты:
– 8 больших яиц;
– 1 помидор;
– 1/2 стакана греческого йогурта;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка свежего укропа;
– 1 столовая ложка измельченного лука;
– 1/4 чайной ложки лукового порошка;
– щепотка чесночного порошка;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 1 упаковка пшеничных булочек.

Приготовление:

  1. Отварите куриные яйца в подсоленной кипящей воде 6 – 8 минут.


Фото Damn delicious

  1. Охладите яйца, почистите от кожуры и нарежьте кубиками.


Фото Damn delicious

  1. В отдельной миске соедините нарезанные кубиками помидоры, яйца и разотрите вилкой. Влейте греческий йогурт, майонез, укроп, лук, чесночный и луковый порошок. Сдобрите солью и перцем.


Фото Damn delicious

  1. Подавайте салат на булочках. По желанию можно добавить свежей рукколы.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак