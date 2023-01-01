Если после застолья у вас осталась мясная и сырная нарезка, они могут стать хорошей начинкой для вкусной пиццы. Воскресенье можно посвятить отдыху от празднования и просмотра фильмов, а лучшего блюда для такого досуга просто не придумаешь.

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Рецепт теста для пиццы

Время: 50 минут

Порций: 1

Новая жизнь ингредиентов, оставшихся после праздников / Фото Pexels

Ингредиенты:

  • теплая вода – 100 миллилитров;
  • мука – 200 грамм;
  • сухие дрожжи – 5 – 6 грамм;
  • 2 чайные ложки сахара;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 3 столовых ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Дрожжи высыпаем в воду и хорошо перемешиваем. Добавляем соль и сахар.
  2. Медленно добавляем муку и вымешиваем тесто. В процессе добавляем растительное масло. Вымешивать тесто нужно не больше 10 минут.
  3. Накрываем тесто полотенцем и ставим в теплое место на 30 минут.
  4. После этого раскатываем тесто, смазываем соусом, выкладываем ингредиенты, оставшиеся после празднования и выпекаем пиццу до готовности при 180 градусах.