Если после застолья у вас осталась мясная и сырная нарезка, они могут стать хорошей начинкой для вкусной пиццы. Воскресенье можно посвятить отдыху от празднования и просмотра фильмов, а лучшего блюда для такого досуга просто не придумаешь.

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Рецепт теста для пиццы

Время: 50 минут

Порций: 1

Новая жизнь ингредиентов, оставшихся после праздников / Фото Pexels

Ингредиенты:

теплая вода – 100 миллилитров;

мука – 200 грамм;

сухие дрожжи – 5 – 6 грамм;

2 чайные ложки сахара;

1 чайная ложка соли;

3 столовых ложки растительного масла.

Приготовление: