Якщо після застілля у вас залишилася м'ясна та сирна нарізка, то вони можуть стати гарною начинкою для смачної піци. Неділю можна присвятити відпочинку від святкування та перегляду фільмів, а кращої страви для такого дозвілля просто не придумаєш.

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Рецепт тіста для піци

Час: 50 хвилин

Порцій: 1

Нове життя інгредієнтів, які залишилися після свят / Фото Pexels

Інгредієнти:

тепла вода – 100 мілілітрів;

борошно – 200 грамів;

сухі дріжджі – 5 – 6 грамів;

2 чайні ложки цукру;

1 чайна ложка солі;

3 столові ложки рослинної олії.

Приготування: