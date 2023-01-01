Якщо після застілля у вас залишилася м'ясна та сирна нарізка, то вони можуть стати гарною начинкою для смачної піци. Неділю можна присвятити відпочинку від святкування та перегляду фільмів, а кращої страви для такого дозвілля просто не придумаєш.
Не пропустіть Зіркові гості та відомі бренд-шефи: хто став першим учасником нового кулінарного кастинг-шоу
Рецепт тіста для піци
Час: 50 хвилин
Порцій: 1
Нове життя інгредієнтів, які залишилися після свят / Фото Pexels
Інгредієнти:
- тепла вода – 100 мілілітрів;
- борошно – 200 грамів;
- сухі дріжджі – 5 – 6 грамів;
- 2 чайні ложки цукру;
- 1 чайна ложка солі;
- 3 столові ложки рослинної олії.
Приготування:
- Дріжджі висипаємо у воду та добре перемішуємо. Додаємо сіль та цукор.
- Поволі додаємо борошно та вимішуємо тісто. У процесі додаємо рослинну олію. Вимішувати тісто потрібно не більше 10 хвилин.
- Накриваємо тісто рушником та ставимо у тепле місце на 30 хвилин.
- Після чого часу розкатуємо його, змащуємо соусом, викладаємо інгредієнти, які залишилися після святкування та випікаємо піцу до готовності при 180 градусах.