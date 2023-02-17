Отбивные будут еще вкуснее: какие два ингредиента для этого нужны

Отбивные – это всегда вкусно и питательно, поэтому они часто появляются на наших столах. Добавьте к ним только два ингредиента, и они будут неотразимы даже в разогретом виде.

Обычно мы готовим отбивные следующим образом: нарезаем мясо, отбиваем, приправляем, панируем и жарим. Попытайтесь добавить в этот алгоритм один простой шаг и два ингредиента – и блюдо будет просто непревзойденным.

Будет интересно Такого кофе вы еще не пили: хит из Южной Кореи, который начал покорять мир

Как приготовить особые отбивные

Когда хочется устроить себе небольшой праздник, следует приготовить отбивные таким образом, как это делают в Швейцарии. Для этого нам потребуются два дополнительных ингредиента: сыр и ветчина.

Идеальная отбивная/ Фото taste atlas

На отбивные нужно выложить ломтики этих ингредиентов, сложить мясо пополам и запанировать. Процесс жарки выглядит, как обычно, поэтому никаких затруднений с этим ни у кого не возникнет.

Что касается специй и приложений, то здесь идеально подойдут грибы, сладкая паприка и французская горчица. Впрочем, никто не запрещает экспериментировать, чтобы еще больше усовершенствовать рецепт.

Обычная отбивная – это всегда вкусно, но эти несколько слоев удовольствия будут иметь невероятный успех, поэтому готовьтесь к тому, что вас попросят приготовить эти отбивные снова.