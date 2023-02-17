Кофе дальгона – это особый напиток, который создали баристы из Южной Кореи. Если вы любите кофе с молоком, то просто нужно попробовать этот рецепт приготовления кофе, ведь кроме вкуса он может похвастаться оригинальным видом.

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Как приготовить кофе дальгона

Время: 10 минут

Порций: 1

Особенный напиток / Фото Dualit

Приготовление:

  • Соединяем кофе, воду и сахар.
  • Взбиваем, пока темная водянистая паста не превратится в густую смесь.
  • В чашку наливаем молоко, сверху выкладываем смесь.