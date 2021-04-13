Простой рецепт идеальных сырников без яиц подготовила для читателей звезда украинского телевидения Леся Никитюк. Девушка уверена, что они придут по вкусу каждому.

Сырники – едва ли не самый распространенный вариант завтрака. Но они то разваливаются, то слишком "забиты", то кривые и некрасивые. А так хочется сделать сырники, как в ресторане.

Ведущая шоу "Кто сверху?" Леся Никитюк рассказала, как готовит это блюдо. Чтобы сырники получились идеальными, она пользуется несколькими секретами.

Мои сырники без яйца вообще, но хорошенько держатся вместе. Они очень нежные и вкусные, если придерживаться всех пропорций по рецепту. Но есть еще и особая методика, как сделать их идеальной круглой формы. Берете деревянную дощечку, посыпаете мукой, формируете кусок теста в шарик, накрываете его стаканом, и крутите его на доске, чтобы получился ровненький сырник, – прокомментировала Леся Никитюк.

Итак, не теряем времени – давайте готовить!

Рецепт домашних сырников без яиц

Ингредиенты:

– 500 г творога;

– 1 банан;

– 2 ст. л муки;

– 1 ст. л сахара;

– кокосовое (или сливочное) масло.