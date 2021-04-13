Простий рецепт ідеальних сирників без яєць підготувала для читачів зірка українського телебачення Леся Нікітюк. Дівчина впевнена, що вони прийдуть до смаку кожному.

Сирники – чи не найпоширеніший варіант сніданку. Але вони то розвалюються, то занадто "забиті", то криві й непривабливі. А так хочеться зробити сирники, як у ресторані.

Ведуча шоу "Хто зверху?" Леся Нікітюк розповіла, як готує цю страву. Аби сирники вийшли ідеальними, вона користується кількома секретами.

Мої сирники без яйця взагалі, але гарненько тримаються купи. Вони дуже ніжні та смачні, якщо дотримуватись усіх пропорцій за рецептом. Але є ще й особлива методика, як зробити їх ідеальної круглої форми. Берете дерев’яну дощечку, посипаєте борошном, формуєте шматок тіста в кульку, накриваєте її склянкою, і крутите нею на дошці, щоб вийшов рівнесенький сирник, – прокоментувала Леся Нікітюк.

Отож, не гаймо часу – нумо готувати!

Рецепт домашніх сирників без яєць

Інгредієнти:

– 500 г сиру;

– 1 банан;

– 2 ст. л борошна;

– 1 ст. л цукру;

– кокосове (або вершкове) масло.