Бисквит – простая, но изящная выпечка, которая является основой многих тортов и десертов. К сожалению, на каждом этапе его приготовления можно совершить ошибку, которая повлияет на результат. Избежать их просто – помогут простые советы.

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Какие ошибки могут случаться при приготовлении бисквита

Первое, на что следует обращать внимание – это мука. Она должно быть хорошо просеянной и "воздушной", иначе удачного бисквита не будет. Важную роль играет размер яиц, они должны быть среднего размера.

Также ни в коем случае нельзя давать слишком много сахара, ведь он "обременит" тесто.

Идеальный бисквит требует соблюдения рецепта и знаний нескольких секретов / Фото Pexels

Посуда, в которой мы будем готовить тесто, должна быть очень чистой, а сбивать белок с сахаром нужно в течение длительного времени. Одна из самых распространенных ошибок – добавлять муку и разрыхлитель отдельно. Эти ингредиенты нужно предварительно смешать, иначе образуются дырки.

Также не стоит отходить от температуры выпекания, указанной в рецептуре, а во время процесса нельзя часто открывать дверь духовки. После готовности бисквит нужно вынуть из духовки и обязательно дать остыть перед нарезкой. Если вы придерживаетесь указанных рекомендаций, то есть высокие шансы на то, чтобы приготовить идеальный бисквит.