Бісквіт – проста, але витончена випічка, яка є основою багатьох тортів та десертів. На жаль, на кожному етапі його приготування можна зробити помилку, яка вплине на результат. Уникнути їх просто – допоможуть прості поради.

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Які помилки можуть траплятися при приготуванні бісквіта

Перше, на що варто звертати увагу – це борошно. Воно має бути добре просіяним та "повітряним", інакше вдалого бісквіта не буде.

Важливу роль відіграє розмір яєць, вони повинні бути середнього розміру. Також у жодному разі не можна давати забагато цукру, адже він "обтяжить" тісто.

Ідеальний бісквіт потребує дотримання рецепта та знань кількох секретів / Фото Pexels

Посуд, у якому ми будемо готувати тісто, повинен бути дуже чистий, а збивати білок з цукром потрібно впродовж тривалого часу. Одна з найпоширеніших помилок – додавати борошно та розпушувач окремо. Ці інгредієнти потрібно попередньо змішати, інакше утворяться дірки.

Також не варто відходити від температури випікання, яка вказана у рецептурі, а під час процесу не можна часто відкривати двері духовки. Після готовності бісквіт потрібно вийняти з духовки та обов'язково дати охолонути перед нарізанням. Якщо ви дотримаєтеся вказаних рекомендацій, то маєте високі шанси на те, щоб приготувати ідеальний бісквіт.