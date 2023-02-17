Борщ – блюдо украинской кухни, которое каждая хозяйка готовит по-своему. Кроме классического рецепта, его подают с фасолью, ребрышками, телятиной, с карасями и даже вишней.

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Мы приготовили рецепт борща из фасоли, который точно понравится каждому. Попробуйте и вы обязательно попросите добавки.

Рецепт борща из фасоли

Время: 3 часа

3 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 3 литра воды;

– 4 свеклы;

– 4 картофеля;

– 1 большая морковка;

– 1 репчатый лук;

– 3 зубчика чеснока;

– 200 – 300 граммов телятины;

– 300 грамм фасоли;

– лавровый лист;

– соль;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– ломтик лимона;

– черный молотый перец;

– молотая копченая паприка;

– 50 – 70 граммов сливок;

– оливковое масло.

Приготовление:

Замачиваем фасоль на ночь, утром меняем воду и варим фасоль до почти готовности, но после первого закипания нужно поменять воду.

В кипяток отправляем вымытую телятину и варим 60 – 80 минут. К мясу добавляем очищенную свеклу. Не забываем постоянно снимать пенку с поверхности воды.

Картошку нарезаем кубиками, половину моркови кружочками, а вторую половину – натираем, лук и чеснок нарезаем мелко.

На оливковом масле поджариваем до золотистости лук, затем добавляем натертую морковь, соль и перец.

Вынимаем из воды готовое мясо и свеклу, чтобы вызрели, воду солим и добавляем лавровый лист.

В воду добавляем картофель, морковь и "почти готовую" фасоль, туда же отправляем лук с морковью.

Свеклу натираем на грубой терке, обжариваем на оливковом масле, добавляем соль, сахар и перец, сок лимона, а в конце – томатную пасту. Тушим и вливаем воду.

Мясо разделяем на волокна.

На оливковом масле обжариваем чеснок, добавляем мясо, соль и копченую паприку, в конце – сливки. Тушим и вливаем воду.

Дайте готовому борщу настояться.

Приятного аппетита!