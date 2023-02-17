Борщ – страва української кухні, яку кожна господиня готує по своєму. Окрім класичного рецепта, його подають з квасолею, реберцями, телятиною, з карасями та навіть вишнею.

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Ми підготували рецепт борщу з квасолі, який точно сподобається кожному. Спробуйте і ви неодмінно попросите добавки.

Рецепт борщу з квасолі

Час: 3 години

3 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 3 літри води;

– 4 буряки;

– 4 картоплі;

– 1 велика морквина;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 3 зубчики часнику;

– 200 – 300 грамів телятини;

– 300 грамів квасолі;

– лавровий лист;

– сіль;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– скибка лимона;

– чорний мелений перець;

– мелена копчена паприка;

– 50 – 70 грамів вершків;

– оливкова олія.

Приготування:

Замочуємо квасолю на ніч, вранці змінюємо воду та варимо квасольку до майже готовності, але після першого закипання потрібно поміняти воду.

В окріп відправляємо помиту телятину та варимо 60 – 80 хвилин. До м'яса додаємо очищений буряк. Не забуваємо постійно знімати пінку з поверхні води.

Картоплю нарізаємо кубиками, половину моркви кружечками, а другу половину – натираємо, цибулю та часник нарізаємо мілко.

На оливковій олії підсмажуємо до золотистості цибулю, згодом додаємо натерту моркву, сіль та перець.

Виймаємо із води готове м'ясо та буряк, щоб вистигли, воду солимо і додаємо лавровий лист.

У воду додаємо картоплю, моркву та "майже готову" квасолю, туди ж відправляємо цибулю із морквою.

Буряк натираємо на грубій тертці, обсмажуємо на оливковій олії, додаємо сіль, цукор та перець, сік лимона, а в кінці – томатну пасту. Тушкуємо і вливаємо воду.

М'ясо розділяємо на волокна.

На оливковій олії обсмажуємо часник, додаємо м'ясо, сіль та копчену паприку, вкінці – вершки. Тушкуємо і вливаємо воду.

Дайте готовому борщу настоятися.

Смачного!