Идеальный борщ: готовим с фасолью

Безусловно, у каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт борща, но экспериментировать нам никто не помешает.

Борщ – блюдо украинской кухни, которое каждая хозяйка готовит по-своему. Кроме классического рецепта, его подают с фасолью, ребрышками, телятиной, с карасями и даже вишней.

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Мы приготовили рецепт борща из фасоли, который точно понравится каждому. Попробуйте и вы обязательно попросите добавки.

Рецепт борща из фасоли

Время: 3 часа

3 часа Порции: 6 – 8

– 3 литра воды;– 4 свеклы;– 4 картофеля;– 1 большая морковка;– 1 репчатый лук;– 3 зубчика чеснока;– 200 – 300 граммов телятины;– 300 грамм фасоли;– лавровый лист;– соль;– 1 чайная ложка сахара;– 1 столовая ложка томатной пасты;– ломтик лимона;– черный молотый перец;– молотая копченая паприка;– 50 – 70 граммов сливок;– оливковое масло.

Приготовление:

Замачиваем фасоль на ночь, утром меняем воду и варим фасоль до почти готовности, но после первого закипания нужно поменять воду.

В кипяток отправляем вымытую телятину и варим 60 – 80 минут. К мясу добавляем очищенную свеклу. Не забываем постоянно снимать пенку с поверхности воды.

Картошку нарезаем кубиками, половину моркови кружочками, а вторую половину – натираем, лук и чеснок нарезаем мелко.

На оливковом масле поджариваем до золотистости лук, затем добавляем натертую морковь, соль и перец.

Вынимаем из воды готовое мясо и свеклу, чтобы вызрели, воду солим и добавляем лавровый лист.

В воду добавляем картофель, морковь и "почти готовую" фасоль, туда же отправляем лук с морковью.

Свеклу натираем на грубой терке, обжариваем на оливковом масле, добавляем соль, сахар и перец, сок лимона, а в конце – томатную пасту. Тушим и вливаем воду.

Мясо разделяем на волокна.

На оливковом масле обжариваем чеснок, добавляем мясо, соль и копченую паприку, в конце – сливки. Тушим и вливаем воду.

Дайте готовому борщу настояться.

Приятного аппетита!