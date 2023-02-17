Идеальный борщ: готовим с фасолью
17 февраля 2023, 16:06Читати новину українською
Источник:Оксана Крецул
Безусловно, у каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт борща, но экспериментировать нам никто не помешает.
Борщ – блюдо украинской кухни, которое каждая хозяйка готовит по-своему. Кроме классического рецепта, его подают с фасолью, ребрышками, телятиной, с карасями и даже вишней.
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Мы приготовили рецепт борща из фасоли, который точно понравится каждому. Попробуйте и вы обязательно попросите добавки.
Рецепт борща из фасоли
- Время: 3 часа
- Порции: 6 – 8
– 3 литра воды;
– 4 свеклы;
– 4 картофеля;
– 1 большая морковка;
– 1 репчатый лук;
– 3 зубчика чеснока;
– 200 – 300 граммов телятины;
– 300 грамм фасоли;
– лавровый лист;
– соль;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– ломтик лимона;
– черный молотый перец;
– молотая копченая паприка;
– 50 – 70 граммов сливок;
– оливковое масло.
Приготовление:
- Замачиваем фасоль на ночь, утром меняем воду и варим фасоль до почти готовности, но после первого закипания нужно поменять воду.
- В кипяток отправляем вымытую телятину и варим 60 – 80 минут. К мясу добавляем очищенную свеклу. Не забываем постоянно снимать пенку с поверхности воды.
- Картошку нарезаем кубиками, половину моркови кружочками, а вторую половину – натираем, лук и чеснок нарезаем мелко.
- На оливковом масле поджариваем до золотистости лук, затем добавляем натертую морковь, соль и перец.
- Вынимаем из воды готовое мясо и свеклу, чтобы вызрели, воду солим и добавляем лавровый лист.
- В воду добавляем картофель, морковь и "почти готовую" фасоль, туда же отправляем лук с морковью.
- Свеклу натираем на грубой терке, обжариваем на оливковом масле, добавляем соль, сахар и перец, сок лимона, а в конце – томатную пасту. Тушим и вливаем воду.
- Мясо разделяем на волокна.
- На оливковом масле обжариваем чеснок, добавляем мясо, соль и копченую паприку, в конце – сливки. Тушим и вливаем воду.
- Дайте готовому борщу настояться.
Приятного аппетита!