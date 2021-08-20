Запеченная курочка – это не только вкусное, но и питательное блюдо. Своим любимым рецептом запеченной курицы поделился судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" – Эктор Хименес-Браво.

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Запеченная курочка приготовлена уже с картошкой, поэтому вам не нужно готовить к блюду еще и гарнир. Кстати, к ароматной и нежной курочке подойдет томатный соус.

Рецепт запеченной курицы с лимоном

  • Время: 80 минут
  • Порции: 6 – 8

куркаЗапеченная курица с картошкой / Фото Великий кухар

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Застелите противень для выпекания пергаментом.
  3. В соуснице смешайте оливковое масло, лимонный сок и цедру, смесь специй и перемешайте.
  4. Замаринуйте курятину в приготовленной заправке, посолите и поперчите.
  5. Выложите курятину кожей вверх на противень.
  6. Нарежьте картофель кусочками, лук мелким кубиком, а чеснок кусочками. Добавьте к мясу.
  7. Если осталась смесь специй, полейте сверху блюдо.
  8. Накройте блюдо фольгой и отправьте выпекаться в духовку на 40 минут.
  9. Нарежьте целый лимон тонкими кольцами и выложите на блюдо. Запекайте курочку без фольги еще 25–30 минут.
  10. Достаньте блюдо, дайте постоять 5–10 минут и перед подачей посыпьте измельченной петрушкой. Приятного аппетита!