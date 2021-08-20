Не знаете что приготовить на обед или ужин, чтобы было быстро и не пришлось стоять на кухне часами? Мы подготовили для вас рецепт запеченной курицы по рецепту известного повара Эктора Хименеса-Браво. Вам нужно только смешать специи, выложить курицу на противень и нарезать несколько овощей на гарнир. Остальное за вас сделает духовка!