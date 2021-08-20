Не знаєте що приготувати на обід чи вечерю, щоб було швидко і не довелося стояти на кухні годинами? Ми підготували для вас рецепт запеченої курки за рецептом відомого кухаря – Ектора Хіменеса-Браво. Вам потрібно тільки змішати спеції, викласти курку в деко та нарізати декілька овочів до гарніру. Решту за вас зробить духовка!