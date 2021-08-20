Идеальный обед для семьи: запеченная курица с лимоном по рецепту шеф-повара

20 августа 2021 , 10:15
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Источник:

инстаграм Мастер Шеф СТБ

Не знаете что приготовить на обед или ужин, чтобы было быстро и не пришлось стоять на кухне часами? Мы подготовили для вас рецепт запеченной курицы по рецепту известного повара Эктора Хименеса-Браво. Вам нужно только смешать специи, выложить курицу на противень и нарезать несколько овощей на гарнир. Остальное за вас сделает духовка!

Запеченная курочка – это не только вкусное, но и питательное блюдо. Своим любимым рецептом запеченной курицы поделился судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" – Эктор Хименес-Браво.

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Запеченная курочка приготовлена уже с картошкой, поэтому вам не нужно готовить к блюду еще и гарнир. Кстати, к ароматной и нежной курочке подойдет томатный соус.

Рецепт запеченной курицы с лимоном

  • Время: 80 минут
  • Порции: 6 – 8

Запеченная курица с картошкой / Фото Великий кухар

Ингредиенты:
– 1,5 кг куриных бедер или голеней на ваш вкус;
– ¼ стакана оливкового масла;
– 2 ст. л. лимонной цедры;
– 3 ст. л. лимонного сока;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 ст. л. смеси орегано, розмарина и тимьяна;
– ½ ч. л. паприки;
– 500 г картофеля;
– 1 репчатая луковица;
– 1 целый лимон;
– петрушка на ваш вкус;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Застелите противень для выпекания пергаментом.
  3. В соуснице смешайте оливковое масло, лимонный сок и цедру, смесь специй и перемешайте.
  4. Замаринуйте курятину в приготовленной заправке, посолите и поперчите.
  5. Выложите курятину кожей вверх на противень.
  6. Нарежьте картофель кусочками, лук мелким кубиком, а чеснок кусочками. Добавьте к мясу.
  7. Если осталась смесь специй, полейте сверху блюдо.
  8. Накройте блюдо фольгой и отправьте выпекаться в духовку на 40 минут.
  9. Нарежьте целый лимон тонкими кольцами и выложите на блюдо. Запекайте курочку без фольги еще 25–30 минут.
  10. Достаньте блюдо, дайте постоять 5–10 минут и перед подачей посыпьте измельченной петрушкой. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак