Идеальный обед для семьи: запеченная курица с лимоном по рецепту шеф-повара
Источник:инстаграм Мастер Шеф СТБ
Не знаете что приготовить на обед или ужин, чтобы было быстро и не пришлось стоять на кухне часами? Мы подготовили для вас рецепт запеченной курицы по рецепту известного повара Эктора Хименеса-Браво. Вам нужно только смешать специи, выложить курицу на противень и нарезать несколько овощей на гарнир. Остальное за вас сделает духовка!
Запеченная курочка – это не только вкусное, но и питательное блюдо. Своим любимым рецептом запеченной курицы поделился судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" – Эктор Хименес-Браво.
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Запеченная курочка приготовлена уже с картошкой, поэтому вам не нужно готовить к блюду еще и гарнир. Кстати, к ароматной и нежной курочке подойдет томатный соус.
Рецепт запеченной курицы с лимоном
- Время: 80 минут
- Порции: 6 – 8
– 1,5 кг куриных бедер или голеней на ваш вкус;
– ¼ стакана оливкового масла;
– 2 ст. л. лимонной цедры;
– 3 ст. л. лимонного сока;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 ст. л. смеси орегано, розмарина и тимьяна;
– ½ ч. л. паприки;
– 500 г картофеля;
– 1 репчатая луковица;
– 1 целый лимон;
– петрушка на ваш вкус;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Застелите противень для выпекания пергаментом.
- В соуснице смешайте оливковое масло, лимонный сок и цедру, смесь специй и перемешайте.
- Замаринуйте курятину в приготовленной заправке, посолите и поперчите.
- Выложите курятину кожей вверх на противень.
- Нарежьте картофель кусочками, лук мелким кубиком, а чеснок кусочками. Добавьте к мясу.
- Если осталась смесь специй, полейте сверху блюдо.
- Накройте блюдо фольгой и отправьте выпекаться в духовку на 40 минут.
- Нарежьте целый лимон тонкими кольцами и выложите на блюдо. Запекайте курочку без фольги еще 25–30 минут.
- Достаньте блюдо, дайте постоять 5–10 минут и перед подачей посыпьте измельченной петрушкой. Приятного аппетита!