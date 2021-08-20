Идеальный обед для семьи: запеченная курица с лимоном по рецепту шеф-повара

Не знаете что приготовить на обед или ужин, чтобы было быстро и не пришлось стоять на кухне часами? Мы подготовили для вас рецепт запеченной курицы по рецепту известного повара Эктора Хименеса-Браво. Вам нужно только смешать специи, выложить курицу на противень и нарезать несколько овощей на гарнир. Остальное за вас сделает духовка!

Запеченная курочка – это не только вкусное, но и питательное блюдо. Своим любимым рецептом запеченной курицы поделился судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" – Эктор Хименес-Браво.

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Запеченная курочка приготовлена уже с картошкой, поэтому вам не нужно готовить к блюду еще и гарнир. Кстати, к ароматной и нежной курочке подойдет томатный соус.

Рецепт запеченной курицы с лимоном

Время: 80 минут

80 минут Порции: 6 – 8

Запеченная курица с картошкой / Фото Великий кухар

– 1,5 кг куриных бедер или голеней на ваш вкус;– ¼ стакана оливкового масла;– 2 ст. л. лимонной цедры;– 3 ст. л. лимонного сока;– 4 зубчика чеснока;– 1 ст. л. смеси орегано, розмарина и тимьяна;– ½ ч. л. паприки;– 500 г картофеля;– 1 репчатая луковица;– 1 целый лимон;– петрушка на ваш вкус;– соль на ваш вкус;– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление: