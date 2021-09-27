Особенностью этого рецепта является то, что пицца приготовлена маленькими порциями. Именно таким образом ее можна удобно взять в руку и побежать на перерыв.

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Такая пицца станет прекрасным перекусом и удовлетворит вкус любого ребенка.

Идеальный рецепт пиццы Маргарита

Время: 1 час
Порций: 4

Просто и аппетитно / Фото Lil 'Luna

Ингредиенты:

  • мука – 1 килограмм;
  • дрожжи – 5 грамм
  • соль – 3 грамма.

Для соуса:

  • помидоры – 1 кг;
  • сахар – 1 чайная ложка;
  • соль – ½ чайной ложки;
  • базилик – 5 грамм;
  • сыр – 200 грамм;
  • томаты черри – 100 грамм.

Приготовление:

  1. Замесить эластичное тесто и дать ему отдохнуть.
  2. Из готового теста сформировать шарики весом примерно по 100 грамм.
  3. Шарики раскатать так, чтобы получились маленькие пиццы.
  4. Отделить помидоры от кожуры и помельчить с помощью блендера. Добавьте сахар, соль, базилик.
  5. На раскатанное тесто положите 70 грамм соуса. Сверху – кусок сыра и порезанные томаты черри.
  6. Пиццу необходимо выпекать при температуре 300 градусов 15 минут.