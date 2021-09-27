Особенностью этого рецепта является то, что пицца приготовлена маленькими порциями. Именно таким образом ее можна удобно взять в руку и побежать на перерыв.

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Такая пицца станет прекрасным перекусом и удовлетворит вкус любого ребенка.

Идеальный рецепт пиццы Маргарита

Время: 1 час

Порций: 4

Просто и аппетитно / Фото Lil 'Luna

Ингредиенты:

мука – 1 килограмм;

дрожжи – 5 грамм

соль – 3 грамма.

Для соуса:

помидоры – 1 кг;

сахар – 1 чайная ложка;

соль – ½ чайной ложки;

базилик – 5 грамм;

сыр – 200 грамм;

томаты черри – 100 грамм.

Приготовление: