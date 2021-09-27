Особенностью этого рецепта является то, что пицца приготовлена маленькими порциями. Именно таким образом ее можна удобно взять в руку и побежать на перерыв.
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Такая пицца станет прекрасным перекусом и удовлетворит вкус любого ребенка.
Идеальный рецепт пиццы Маргарита
Время: 1 час
Порций: 4
Просто и аппетитно / Фото Lil 'Luna
Ингредиенты:
- мука – 1 килограмм;
- дрожжи – 5 грамм
- соль – 3 грамма.
Для соуса:
- помидоры – 1 кг;
- сахар – 1 чайная ложка;
- соль – ½ чайной ложки;
- базилик – 5 грамм;
- сыр – 200 грамм;
- томаты черри – 100 грамм.
Приготовление:
- Замесить эластичное тесто и дать ему отдохнуть.
- Из готового теста сформировать шарики весом примерно по 100 грамм.
- Шарики раскатать так, чтобы получились маленькие пиццы.
- Отделить помидоры от кожуры и помельчить с помощью блендера. Добавьте сахар, соль, базилик.
- На раскатанное тесто положите 70 грамм соуса. Сверху – кусок сыра и порезанные томаты черри.
- Пиццу необходимо выпекать при температуре 300 градусов 15 минут.