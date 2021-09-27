Особливістю цього рецепту є те, що піца приготована маленькими порціями. Саме у такий спосіб її зручно взяти у руку та побігти на перерву.
Не пропустіть Дитячі страви з куркою на щодень: соковиті мітболи, наґетси та котлети із сирною начинкою
Така піца стане чудовим перекусом та задовільнить смак будь-якої дитини.
Ідеальний рецепт піци Маргарита
Час: 1 година
Порцій: 4
Просто та апетитно / Фото Lil' Luna
Інгредієнти:
- борошно - 1 кілограм;
- дріжджі – 5 грам
- сіль – 3 грами.
Для соусу:
- помідори – 1 кілограм;
- цукор – 1 чайна ложка;
- сіль – ½ чайної ложки;
- базилік – 5 грам;
- сир – 200 грам;
- томати чері – 100 грам.
Приготування:
- Замісити еластичне тісто та дати йому відпочити.
- З готового тіста сформувати кульки вагою приблизно по 100 грам.
- Кульки розкачати так, щоб вийшли маленькі піци.
- Відділити помідори від шкірки та зблендерувати їх. Додайте цукор, сіль, базилік.
- На розкачане тісто покладіть 70 грам соусу. Зверху – шматок сиру та порізані томати чері.
- Піцу необхідно випікати при температурі 300 градусів 15 хвилин.