Рыба с домашним соусом песто – отличное сочетание, влюбленное в себя с первой ложки. Если у вас нет возможности приобрести готовый соус в магазине, или склад имеющегося вас не устраивает – выход есть! Мы научим вас готовить его дома без лишних усилий.
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Такое блюдо можно готовить как к праздничному столу, так и к обыденному. Относительно вида рыбы – выбирайте любой. С соусом песто будет одинаково смаковать как красная рыба, так и белая.
Рецепт домашнего соуса песто
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Для соуса песто возьмите базилик, натертый пармезан, орехи, чеснок и растительное масло, переложите в чашу блендера и измельчите. После, добавьте лимонный сок, соль и перемешайте.
- Стейки очистите, извлеките косточки, сдобрите специями с двух сторон. Сковороду разогрейте с растительным маслом на среднем огне. Выложите на разогретую сковородку рыбу и поджарьте с двух сторон до золотистости. Немного убавьте огонь, добавьте сливочное масло, накройте крышкой и жарьте еще несколько минут.
- Готовые стейки подавайте с соусом песто. На гарнир подайте любые овощи гриль, запеченный картофель или свежие овощи.
Приятного тебе аппетита!